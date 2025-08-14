Mimoso do Sul sedia fórum sobre evasão escolar com presença do MPES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) participou, nesta quarta-feira (13), do II Fórum de Diálogos das Escolas Estaduais de Mimoso do Sul, realizado das 8 às 12 horas, na Escola Estadual Monsenhor Elias Tomasi, no município.

O evento foi promovido pela Ação Psicossocial de Orientação Interativa Escolar (APOIE), representada pela Assistente Social Débora Marinho Moraes Batista e pela Psicóloga Lilia dos Santos Souza.

Durante o evento, foi debatido o papel da rede de proteção na busca ativa de alunos em situação de abandono e evasão escolar.

A Promotora de Justiça de Mimoso do Sul, Maíra Rangel, e a Técnica Pedagógica da Superintendência Regional de Cachoeiro de Itapemirim, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Paula Barroso, foram as palestrantes desta edição do Fórum.

A Promotora de Justiça abordou o tema “O Papel do Ministério Público na Luta contra a Evasão Escolar” e apresentou as medidas protetivas e punitivas previstas na legislação, ressaltando a importância da educação como instrumento para a superação do ciclo de pobreza. Ela também destacou o fluxo adequado para a comunicação dos casos de infrequência escolar.

O encontro também contou com a presença da Coordenadora do Bolsa Família, Rayana Figueira de Almeida Renosti; das Coordenadoras Pedagógicas das escolas, que representaram os Diretores das Escolas Estaduais de Ensino; dos Agentes de Integração das escolas; além de representantes do CREAS, do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).