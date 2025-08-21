Moraes dá prazo para Bolsonaro explicar suposto plano de ‘fuga’

O prazo da defesa de Jair Bolsonaro (PL) responder ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, termina às 20h34 desta sexta-feira (22). O motivo: um relatório da Polícia Federal que aponta risco de fuga do ex-presidente.

No celular de Bolsonaro, os investigadores encontraram um documento. Tratava-se de um rascunho de carta. O destinatário: Javier Milei, presidente da Argentina. No texto, o ex-presidente solicitava asilo político.

Para Moraes, há indícios claros de desrespeito às restrições já impostas pela Corte. A defesa do ex-presidente Bolsonaro foi intimida, na última quarta-feira (20), via whatsapp, por um oficial de Justiça.

Depois da resposta da defesa, será a vez da Procuradoria-Geral da República (PGR) se pronunciar. O prazo será o mesmo. Em nota enviada à imprensa, a defesa de Bolsonaro negou que ele tenha violado qualquer medida imposta pelo STF.