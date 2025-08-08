Morango do amor: transporte da fruta cresce mais de 800% no semestre

Em meio ao sucesso do ‘Morango do amor’, doce que virou febre no Brasil recentemente, a Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, constatou um crescimento de mais de 826% no transporte da fruta em todo o país no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado.

No período, mais de 41 toneladas da fruta foram distribuídas em várias regiões por meio do transporte aéreo de cargas da companhia. Já no primeiro trimestre de 2024, foram transportadas apenas 4,5 toneladas de morangos nacionalmente.

