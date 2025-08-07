Morre idoso atropelado por caminhão de lixo em Guaçuí

Morreu nesta quinta-feira (7) o idoso de 68 anos que foi atropelado por um caminhão de coleta de lixo na noite da terça-feira 29 de julho, na avenida Marechal Floriano, em Guaçuí. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O acidente aconteceu enquanto o veículo realizava uma manobra para coleta e a vítima atravessava fora da faixa de pedestres.

Segundo a Polícia Militar, o idoso ficou preso na parte central do caminhão, em um ponto cego do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram os primeiros socorros ainda no local.

