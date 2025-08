Motociclista e passageira ficam feridos após batida com carreta na ES-166, em Conduru

Um motociclista e a passageira que estava na garupa ficaram feridos após uma colisão frontal entre a moto e uma carreta na ES-166, em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado (2).

De acordo com a Polícia Militar, os veículos bateram de frente. O motorista da carreta contou que seguia no sentido Castelo quando a motocicleta, que vinha no sentido contrário, tentou ultrapassar pela contramão e colidiu com o caminhão.

Leia também: Joana D’arck, presidente do Sindicato da Saúde, sofre acidente em Vargem Alta

O condutor da carreta não se feriu, permaneceu no local e acionou a Polícia Militar e o socorro. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

O motociclista foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Já a mulher que estava na garupa foi socorrida pelo Samu 192 e encaminhada ao Hospital de Castelo. Em seguida, também foi transferida para a Santa Casa. O estado de saúde dela não foi informado.