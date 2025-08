Motociclista morre em acidente na rodovia entre Muqui e Jerônimo

Um motociclista morreu na noite da última quarta-feira (30) após um grave acidente na rodovia Alício Franco, entre os municípios de Jerônimo Monteiro e Muqui.

Segundo informações repassadas pelas equipes que atenderam a ocorrência, a vítima perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma estaca à margem da via. O óbito foi constatado ainda no local por uma equipe do SAMU.

A Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil e o Comando de Policiamento da Unidade (CPU) estiveram na rodovia para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. A motocicleta foi removida, e os pertences do condutor foram entregues à família.