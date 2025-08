ES tem menor número de homicídios desde 1996

O Espírito Santo fechou os sete primeiros meses do ano com o menor número de homicídios desde 1996. Ao todo, de janeiro a julho, foram registrados 443 assassinatos no Estado, contra 526 no mesmo período de 2024. A redução atingiu 15,8%, sendo que as quedas são registradas em todas as regiões do Estado.

Somente em julho, foram registrados 65 casos, uma redução de 29% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram registrados 90 assassinatos. Os dados apontam queda de 13,1% na região Metropolitana, 10,3% no Norte, 24,5% no Sul, 17,5% no Noroeste e 38,7% na Serrana.

“Essa redução de 15% nos homicídios nesse período mostra que o Programa Estado Presente em Defesa da Vida tem seguido no caminho certo. E precisamos olhar os detalhes. Também tivemos redução nos homicídios em todas as regiões, mostrando que temos uma política de segurança pensada para todo o Estado. Estamos sempre em constante evolução das nossas ações, trazendo novidades, como no caso dos Totens de Segurança que começaram a ser instalados nesta semana. Vamos continuar investindo e seguindo no caminho da redução”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O vice-governador e coordenador do programa Estado Presente, Ricardo Ferraço, ressalta o trabalho das forças de segurança.

“Os resultados são de fato muito bons, mas a Segurança Pública é um desafio que exige muito trabalho. É um trabalho de todo dia. É momento ainda para agradecermos às mulheres e aos homens que estão no dia a dia fazendo um combate sem trégua à criminalidade. E com mais efetivo nas ruas. Parabéns e muito obrigado pelo compromisso. Vamos seguir em frente, trabalhando sempre para fazer do Espírito Santo um dos estados mais seguros do Brasil”, disse.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destaca que os trabalhos serão intensificados, em busca de uma redução ainda maior da criminalidade violenta no Espírito Santo.

“Temos conseguido essas reduções sistemáticas desde a implantação do programa Estado Presente. Com certeza vamos em busca de mais quedas e de mais sensação de segurança para a população capixaba. O trabalho de combate ao crime vai aumentar”, reforçou.

Feminicídios têm queda de mais de 40%

Outro destaque positivo se dá na questão da redução significativa dos feminicídios no Espírito Santo. Ao todo, em 2025, foram registrados 16 casos, de janeiro a julho, contra 27 no mesmo período do ano passado. Uma queda de 40,7% nas estatísticas de mortes causadas por crime de gênero no Estado.

De acordo com o Mapa da Paz do Observatório da Segurança Pública, a região Metropolitana já está há mais de 60 dias sem registro de feminicídio, sendo somente um caso ocorrido no mês de julho em todo o Espírito Santo.