Motociclistas não precisam mais pagar pedágio na BR-101? Entenda a mudança
O novo contrato também prevê um orçamento de R$ 10 bilhões para execução de obras e operação no trecho.
Motociclistas que passarem pela BR-101, em todo o estado, não precisarão mais pagar pedágio a partir da próxima sexta-feira (29).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Ecovias 101, a mudança é apenas uma das que estão previstas no novo contrato, assinado na última terça-feira (26), em Brasília. Além disso, a Ecovias 101 passa a se chamar Ecovias Capixaba.
Cada praça de pedágio terá um acesso exclusivo, sinalizado com faixas azuis, para indicar o percurso aos motociclistas.
Mais mudanças positivas
Também foi anunciado um desconto para os demais motoristas que usarem o adesivo (tag) no veículo. O desconto será de 5%. Os interessados no desconto devem inserir o adesivo no veículo e a cobrança passa a ser automática.
Desconto de usuário frequente: o desconto será aplicado às categorias 1, 3 e 5, sendo:
- Categoria 1: veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão;
- Categoria 3: veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão com semirreboque;
- Categoria 5: veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão com reboque.
Esse desconto será válido para veículos que trafegam com alta frequência e utilizam tag.
A concessão contemplará uma sistemática inovadora, com descontos progressivos na tarifa, de acordo com a frequência de utilização de uma mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês-calendário.
Confira a porcentagem dos descontos abaixo:
Praça de Pedágio / Percentual de Desconto Unitário (PDU):
- Pedro Canário: 1,74%
- São Mateus: 4,47%
- Aracruz: 3,96%
- Serra: 3,20%
- Guarapari: 3,02%
- Itapemirim: 1,77%
- Mimoso do Sul: 1,33%