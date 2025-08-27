Espírito Santo

Motociclistas não precisam mais pagar pedágio na BR-101? Entenda a mudança

O novo contrato também prevê um orçamento de R$ 10 bilhões para execução de obras e operação no trecho.

Foto: Lucas S. Costa

Motociclistas que passarem pela BR-101, em todo o estado, não precisarão mais pagar pedágio a partir da próxima sexta-feira (29).

De acordo com a Ecovias 101, a mudança é apenas uma das que estão previstas no novo contrato, assinado na última terça-feira (26), em Brasília. Além disso, a Ecovias 101 passa a se chamar Ecovias Capixaba.

Cada praça de pedágio terá um acesso exclusivo, sinalizado com faixas azuis, para indicar o percurso aos motociclistas.

Mais mudanças positivas

Também foi anunciado um desconto para os demais motoristas que usarem o adesivo (tag) no veículo. O desconto será de 5%. Os interessados no desconto devem inserir o adesivo no veículo e a cobrança passa a ser automática.

Desconto de usuário frequente: o desconto será aplicado às categorias 1, 3 e 5, sendo:

  • Categoria 1: veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão;
  • Categoria 3: veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão com semirreboque;
  • Categoria 5: veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão com reboque.

Esse desconto será válido para veículos que trafegam com alta frequência e utilizam tag.

A concessão contemplará uma sistemática inovadora, com descontos progressivos na tarifa, de acordo com a frequência de utilização de uma mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês-calendário.

Confira a porcentagem dos descontos abaixo:

Praça de Pedágio / Percentual de Desconto Unitário (PDU):

  • Pedro Canário: 1,74%
  • São Mateus: 4,47%
  • Aracruz: 3,96%
  • Serra: 3,20%
  • Guarapari: 3,02%
  • Itapemirim: 1,77%
  • Mimoso do Sul: 1,33%

