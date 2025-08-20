MPES e Cachoeiro se unem em projeto de capacitação para pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), aderiu ao convênio firmado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em parceria com o Sesc e o Senai, que visa oferecer cursos de qualificação profissional e novas oportunidades à população em situação de rua.

Com essa adesão, o município dá mais um passo na construção de uma rede de apoio sólida, que possibilitará o acesso a capacitações, oficinas e formações em diferentes áreas. A proposta é contribuir para a reinserção no mercado de trabalho, ampliar as chances de geração de renda e fortalecer a autonomia das pessoas atendidas. Além da formação profissional, o convênio também representa um movimento de valorização da cidadania e de promoção de dignidade.

Leia também: Polícia Militar apreende grande quantidade de droga no bairro Bela Vista em Cachoeiro

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, ressaltou a importância da iniciativa para a cidade. “Estamos diante de uma ação que representa um marco para as políticas públicas de inclusão em Cachoeiro. Trata-se de uma oportunidade concreta para resgatar a dignidade, valorizar o potencial de cada indivíduo e ampliar as possibilidades de construção de um futuro melhor. Com essa parceria, mostramos que o poder público está atento às necessidades da população mais vulnerável”, destacou.

Inclusão social e fortalecimento da cidadania

A assessora especial de Governo, Norma Ayub, também enfatizou o caráter transformador do convênio. “Esse convênio demonstra o compromisso da gestão municipal em buscar soluções que efetivamente transformem a vida das pessoas. É uma parceria que alia capacitação, inclusão social e fortalecimento da cidadania, trazendo esperança para aqueles que enfrentam maiores dificuldades. É uma iniciativa que vai muito além da formação técnica, pois oferece caminhos reais de reinserção social”, afirmou.

Com a adesão, os participantes terão acesso a cursos em áreas diversas, de acordo com a demanda local e as possibilidades de empregabilidade. Além disso, o acompanhamento social realizado pela Semdes garantirá que cada beneficiário tenha suporte adequado para trilhar um novo caminho.

Mais do que qualificar, o convênio simboliza um movimento coletivo pela reconstrução de vidas. Trata-se de um investimento direto na redução das desigualdades sociais e no fortalecimento de uma rede de proteção que busca oferecer novas perspectivas àqueles que historicamente encontram barreiras para acessar direitos básicos.

Com essa conquista, Cachoeiro reafirma seu compromisso com o desenvolvimento humano e social, consolidando-se como exemplo no Espírito Santo em ações que unem parcerias estratégicas, inclusão e transformação de realidades.