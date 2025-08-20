Cidades

MPES e Cachoeiro se unem em projeto de capacitação para pessoas em situação de rua

O Centro Pop atua como uma casa de apoio para pessoas em situação de rua

Foto: Divulgação PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), aderiu ao convênio firmado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em parceria com o Sesc e o Senai, que visa oferecer cursos de qualificação profissional e novas oportunidades à população em situação de rua.

Com essa adesão, o município dá mais um passo na construção de uma rede de apoio sólida, que possibilitará o acesso a capacitações, oficinas e formações em diferentes áreas. A proposta é contribuir para a reinserção no mercado de trabalho, ampliar as chances de geração de renda e fortalecer a autonomia das pessoas atendidas. Além da formação profissional, o convênio também representa um movimento de valorização da cidadania e de promoção de dignidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, ressaltou a importância da iniciativa para a cidade. “Estamos diante de uma ação que representa um marco para as políticas públicas de inclusão em Cachoeiro. Trata-se de uma oportunidade concreta para resgatar a dignidade, valorizar o potencial de cada indivíduo e ampliar as possibilidades de construção de um futuro melhor. Com essa parceria, mostramos que o poder público está atento às necessidades da população mais vulnerável”, destacou.

Inclusão social e fortalecimento da cidadania

A assessora especial de Governo, Norma Ayub, também enfatizou o caráter transformador do convênio. “Esse convênio demonstra o compromisso da gestão municipal em buscar soluções que efetivamente transformem a vida das pessoas. É uma parceria que alia capacitação, inclusão social e fortalecimento da cidadania, trazendo esperança para aqueles que enfrentam maiores dificuldades. É uma iniciativa que vai muito além da formação técnica, pois oferece caminhos reais de reinserção social”, afirmou.

Com a adesão, os participantes terão acesso a cursos em áreas diversas, de acordo com a demanda local e as possibilidades de empregabilidade. Além disso, o acompanhamento social realizado pela Semdes garantirá que cada beneficiário tenha suporte adequado para trilhar um novo caminho.

Mais do que qualificar, o convênio simboliza um movimento coletivo pela reconstrução de vidas. Trata-se de um investimento direto na redução das desigualdades sociais e no fortalecimento de uma rede de proteção que busca oferecer novas perspectivas àqueles que historicamente encontram barreiras para acessar direitos básicos.

Com essa conquista, Cachoeiro reafirma seu compromisso com o desenvolvimento humano e social, consolidando-se como exemplo no Espírito Santo em ações que unem parcerias estratégicas, inclusão e transformação de realidades.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

