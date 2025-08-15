Cidades

Mudança brusca de temperatura deixa os capixabas em alerta; veja a previsão completa

Durante o dia, pode ocorrer aumento de nuvens e períodos de sol. Já à noite, a nebulosidade deve aumenta

Foto: Enrique Moté/Aqui Noticias

Os capixabas devem se preparar para uma mudança brusca de temperatura nesta sexta-feira (15) em todo o Espírito Santo. Isso porque, segundo o Climatempo, a máxima não deve passar dos 23 °C e a mínima pode chegar aos 16 °C.

Durante o dia, pode ocorrer aumento de nuvens e períodos de sol. Já à noite, a nebulosidade deve aumentar; contudo, não há previsão de chuva.

