Cachoeiro inaugura novos espaços para artesãos no Mercado São João

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), realizará, nesta sexta (15), a inauguração de três novos boxes no Mercado São João, destinados às Associações de Artesanato e Trabalhadores Manuais Arteci e Cachuarte-Sul. O evento acontecerá das 9h às 18h.

A iniciativa tem como objetivo valorizar o trabalho dos artesãos locais, fortalecer o artesanato e a economia criativa da cidade, além de ampliar os espaços de comercialização disponíveis para esses profissionais.

“A ação reforça o compromisso da prefeitura em incentivar a produção local, gerar oportunidades de renda e promover a cultura artesanal de Cachoeiro de Itapemirim”, destacou o secretário Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer.

Os novos boxes permitirão que os artesãos exponham e comercializem suas peças de forma mais organizada e acessível, promovendo maior visibilidade para seus trabalhos e contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do município.