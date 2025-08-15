Segurança

Mulher é presa após esfaquear o companheiro durante briga em Linhares

A acusada afirmou que agiu em legítima defesa e que já havia sofrido agressões do companheiro em outras ocasiões.

Foto: Reprodução

Um homem foi esfaqueado durante uma briga com a companheira, na última quarta-feira (13), em Linhares. A vítima, de 29 anos, apresentava um corte profundo no dedo da mão direita.

De acordo com a Polícia Militar, a própria acusada acionou os militares e confessou ter esfaqueado o companheiro durante uma briga entre o casal. Os dois foram presos.

Quando questionado, o homem contou que foi esfaqueado após convidar a companheira para visitar casas para alugar. Segundo ele, a mulher o acusou de estar “armando algo contra ela” e o golpeou com uma faca.

Já a acusada afirmou que agiu em legítima defesa e que já havia sofrido agressões do companheiro em outras ocasiões.

O casal foi levado até a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi preso. A vítima vai responder por lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha, e a acusada, por lesão corporal qualificada.

