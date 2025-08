Mulheres do Cacau lançam café próprio em Colatina

As associadas do coletivo Mulheres do Cacau, núcleo de Colatina, começam a escrever uma nova história na produção agrícola de suas propriedades. Agora, além do cultivo de cacau, elas decidiram produzir seu próprio café. O produto, batizado de Filhas da Terra, foi lançado no início de julho, durante a Feira dos Municípios, em Vitória.

A ideia surgiu em 2023, após uma visita do grupo à Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo (Cafesul). Foi durante essa visita que a produtora Edinélia Strasmann Ferreira, do Sítio Semear, conheceu esse nicho de mercado e se encantou com as possibilidades.

