Muro do Porto de Vitória se transforma em galeria a céu aberto

O artista capixaba Raí Bolzan dará vida a um mural de 703 metros quadrados no centro de Vitória. A iniciativa integra o projeto Porto das Artes, realizado pela CIX Produções, com patrocínio da VPorts e apoio da Timenow, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A obra ocupará mais de 400 metros lineares do muro que vai da portaria da VPorts, na Ilha do Príncipe, até o antigo aquaviário, no Centro da capital.

Linha do tempo em cores

Com curadoria da CIX e protagonismo artístico de Raí Bolzan, o mural será dividido em nove trechos temáticos. A pintura vai retratar a chegada das primeiras embarcações, em 1545, até os dias atuais, destacando marcos da história capixaba e da atividade portuária.

Entre os elementos da narrativa visual estão o ciclo do café, outras mercadorias históricas e uma reflexão sobre o futuro de Vitória e sua relação com o porto.

“Mais do que uma pintura, o Porto das Artes é uma forma de reconectar a cidade à sua própria história”, afirma Gabrielle Saraiva, advogada especializada em Direito Cultural e produtora executiva da CIX.

Etapas e execução

O projeto começou com a criação digital da obra, definição da paleta de cores e preparação técnica do espaço. Em julho, o muro passou por reforma para garantir a durabilidade da pintura. Agora, com a base pronta, Raí Bolzan inicia a pintura com tinta spray, sua linguagem artística característica.

A previsão é que o mural seja finalizado em cerca de 30 dias, sob supervisão da equipe da CIX Produções. Todo o processo será registrado em um documentário audiovisual.

Formação cultural e impacto social

Além da pintura, o projeto também prevê ações formativas. Um workshop gratuito sobre criatividade e técnicas de muralismo será oferecido à comunidade local, com foco na história do porto. O curso incluirá aulas de desenho, teoria das cores e visita guiada ao mural.

Quem é Raí Bolzan

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Raí Bolzan iniciou sua trajetória artística nas ruas ainda jovem. É conhecido por seu estilo detalhista e expressivo, presente em telas, murais e obras monumentais. Para o Porto das Artes, o artista mergulhou na pesquisa histórica da região, tendo como referência o livro “Alma Portuária: História do Porto de Vitória.”

Sobre a CIX Produções

A CIX Produções é uma produtora cultural capixaba especializada na criação de projetos que unem arte, memória e engajamento social. No Porto das Artes, atua desde a concepção criativa até a gestão técnica, jurídica e artística, seguindo os parâmetros da Lei de Incentivo à Cultura.

Patrocínio e apoio institucional

A iniciativa conta com patrocínio da VPorts, referência em operação portuária no Espírito Santo. Para a empresa, a pintura do muro representa o compromisso com a cultura e o desenvolvimento sustentável da capital.

“Temos um porto em operação que é parte da vida e da história da cidade, e nosso objetivo é contribuir para esse diálogo com a população,” afirma Gustavo Serrão, diretor-presidente da VPorts.

A Timenow, que também apoia o projeto, participou da estruturação da proposta submetida ao Ministério da Cultura e ofereceu suporte institucional durante a aprovação e execução.

“Projetos como este refletem nosso propósito de legado e transformação,” diz Antonio Toledo, CEO da Timenow.

Para saber mais: