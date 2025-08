Nova arena de eventos vai fortalecer o turismo e a cultura em Alegre

O município de Alegre ganhou um novo espaço de lazer e cultura: a nova Arena de Eventos. O espaço vai fortalecer o turismo e a cultura da cidade, e as obras já estão na fase final.

Mesmo ainda em fase final de execução, a cobertura da arena localizada no Parque de Exposições Geraldo Santos já demonstrou sua capacidade de servir à comunidade.

No último domingo (3), o espaço recebeu a Festa da Unidade Paroquial, promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, e o resultado foi um verdadeiro sucesso. A estrutura praticamente finalizada, ofereceu mais segurança, conforto e organização para o grande público que compareceu ao evento religioso.

O prefeito Nirrô Emerick disse que a obra está na fase final. “A cobertura da nova arena é mais do que uma obra física. É um marco do nosso compromisso com o desenvolvimento de Alegre. Estamos criando um espaço moderno, versátil e preparado para receber os mais diversos tipos de eventos, com mais segurança, conforto e dignidade para todos”, explicou.

“Essa estrutura vai transformar o Parque de Exposições Geraldo Santos em um verdadeiro centro de convivência e oportunidades, fortalecendo o turismo, a cultura, o agronegócio e a economia local. Alegre está avançando com planejamento, visão de futuro e respeito às necessidades da nossa população”, completa Nirrô.

Parque de Exposições Geraldo Santos

A obra da cobertura da arena faz parte de um projeto maior: a modernização completa do Parque de Exposições Geraldo Santos, que se tornará o principal espaço multiuso da cidade para realização de feiras, festas, encontros religiosos, exposições agropecuárias e muito mais.

Em breve, a nova arena coberta será entregue oficialmente à população, com toda sua estrutura concluída, e com ela, um novo tempo para os eventos de Alegre.