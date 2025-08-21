Novo protocolo revoluciona avaliação de cafés especiais no Brasil

No primeiro semestre de 2025, a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e a Specialty Coffee Association (SCA) adotaram o sistema Coffee Value Assessment (CVA) como protocolo oficial de avaliação dos cafés especiais do Brasil. O Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) estabelece um novo padrão nacional para avaliação da qualidade.

O CVA foi desenvolvido pela SCA para avaliar não apenas o sabor, mas também atributos físicos, afetivos, descritivos e extrínsecos, ajudando produtores e compradores a se conectarem em torno do valor total do café.

