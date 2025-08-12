Número de domicílios com acesso à internet aumenta no Espírito Santo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) e apresentou dados relevantes quanto ao uso da internet no estado do Espírito Santo.

De acordo com a publicação do IBGE, o número de domicílios com utilização da internet aumentou no estado capixaba. Em 2022, a pesquisa revelou que eram 1.367.000 domicílios. Já a mesma métrica subiu para 1.474.000 em 2024. Isso revela o maior interesse do Espírito Santo no ambiente online para montagem de fotos para redes sociais, artigos acadêmicos e muito mais.

Estado segue na 14ª posição

Apesar do aumento na utilização da internet no Espírito Santo ao longo dos últimos anos, o estado segue em 14ª no ranking nacional. Quem lidera a lista é o estado de São Paulo, alcançando mais de 74 milhões de domicílios nos dados mais recentes.

São Paulo tem mais que o dobro do número de domicílios com utilização da internet do que o segundo colocado, Minas Gerais. O estado mineiro conta com mais de 7 milhões de residências com acesso à rede online.

Completam o top 5 de estados com domicílios conectados à internet Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Do outro lado, Roraima, Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia aparecem como estados com menor penetração da rede online de transmissão de dados.

No caso de Roraima, 184 mil domicílios utilizam a internet. Mesmo sendo um valor maior do que os anos anteriores, o estado está muito atrás do Amapá, onde aproximadamente 260.000 residências contam com acesso a rede global.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua é realizada trimestralmente pelo IBGE e tem como objetivo apresentar tendências e flutuações na força de trabalho, assim como outros indicadores socioeconômicos.

Cresce número de usuários de internet no Brasil

O aumento da utilização da internet no estado do Espírito Santo seguiu uma tendência nacional. De acordo com dados publicados pela TIC Domicílios 2024, mais de 100 milhões de brasileiros conquistaram o acesso à rede global de transmissão de dados em apenas 20 anos.

O desafio do governo federal, por outro lado, é garantir que os mais de 25 milhões de usuários brasileiros que ainda não conseguem acessar à internet tenham acesso possibilitado com base em novas tecnologias.

Os programas sociais visando o desenvolvimento de regiões em que a conectividade ainda não chegou é uma das iniciativas adotadas pelo governo. Além disso, a melhora da infraestrutura também entra como elemento crucial para o sucesso desse tipo de iniciativa.

É interessante destacar que mais de 8 em cada 10 brasileiros entrevistados pela TIC Domicílios mais recente comentaram que fizeram uso da internet por meio de seus celulares. Isso evidencia que, além da rede Wi-Fi, é preciso que haja um sistema de transmissão de dados móveis que permita uma boa navegação pelo celular.

Outro dado interessante da TIC Domicílios é que a maioria dos brasileiros utilizam Wi-Fi público ou privado. De acordo com a publicação, 96% dos entrevistados fizeram uso desse tipo de conexão durante o período analisado.

Tendência é de que números continuem a crescer

O gráfico de tendência no uso da internet no Brasil indica que existe uma grande probabilidade dos índices brasileiros de utilização da rede de transmissão de dados continuarem a crescer. Isso é visível nos índices históricos de pesquisas realizadas com o brasileiro.

A PNAD-C e a TIC Domicílios reforçam que o crescimento do uso da internet no Brasil existe e, com os novos investimentos, tende a seguir ao longo dos próximos anos. Uma comprovação de que há iniciativas voltadas para essa área é a habilitação do 5G.

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), mais de 80% da população brasileira deve ter acesso à 5G até 2030. Essa meta reforça que o governo está comprometido com o avanço do uso da rede global de dados.

Esse avanço se traduz em mais acesso à informação para o brasileiro. Com uma internet mais rápida, é possível que as informações cheguem com mais agilidade e o país consiga um desenvolvimento ainda maior.

Porém, é preciso que os cidadãos consigam se adaptar a essas novas tendências e estejam cientes do tipo de dispositivo que é necessário para acessá-la. A expectativa é de que a imersão gradativa no mundo global seja realizada da melhor maneira possível.

Todos esses aspectos são válidos para o Espírito Santo e outros estados brasileiros que também conseguem vivenciar os avanços na melhora da infraestrutura e das tecnologias diretamente relacionadas à internet.