Obra de muro de arrimo reforça segurança no bairro Vila Rica, em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está executando uma obra aguardada há muitos anos pelos moradores da rua Marcolino Lino de Novaes, no bairro Vila Rica: a construção de um muro de arrimo.

Realizada com recursos próprios do município, a intervenção vai garantir mais segurança tanto para os veículos que trafegam na via quanto para os pedestres que circulam diariamente pelo local a caminho do trabalho, escolas e demais compromissos.

O prefeito Theodorico Ferraço destacou a importância da obra para a comunidade.

“Estamos falando de uma intervenção fundamental para a segurança e a qualidade de vida dos moradores. Há muito tempo essa demanda era esperada e, com planejamento e responsabilidade, estamos conseguindo entregar. Nosso compromisso é com uma cidade mais segura e preparada para o futuro”.