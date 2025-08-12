Oferta elevada pressiona preços do feijão

A colheita da terceira safra mantém a oferta de feijão elevada, especialmente em Goiás e Minas Gerais, segundo o Cepea. Mesmo com a maior disponibilidade, o ritmo de comercialização segue lento, com empacotadores realizando apenas reposições graduais.

Os preços recuaram na maioria das regiões monitoradas, pressionados pela seletividade dos compradores e pela preferência por lotes de melhor qualidade.

