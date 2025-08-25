Operação conjunta em Atílio Vivácqua termina com dois homens detidos

Dois homens foram detidos durante uma operação conjunta do 1º Pelotão da 4ª Companhia do Batalhão Ambiental e do 3º Pelotão de Atílio Vivácqua, no último domingo (24).

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após denúncia anônima que levou os militares a realizarem um cerco estratégico e abordarem um veículo suspeito.

Durante a revista, os policiais apreenderam quatro cães utilizados em caça, quatro armas de fogo e diversas munições. Também foram encontrados materiais típicos da prática ilegal, como redes de malha, roupas camufladas e lanternas. Além de facões, sacos de dormir, redes de descanso e uma caixa térmica. Além disso, mais de R$ 14 mil em espécie e cheques foram recolhidos.

Os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde todo o material apreendido foi apresentado.