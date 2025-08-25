Segurança

Operação conjunta em Atílio Vivácqua termina com dois homens detidos

Durante a revista, os policiais apreenderam quatro cães utilizados em caça, quatro armas de fogo e diversas munições.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgaçãp PMES

Dois homens foram detidos durante uma operação conjunta do 1º Pelotão da 4ª Companhia do Batalhão Ambiental e do 3º Pelotão de Atílio Vivácqua, no último domingo (24).

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após denúncia anônima que levou os militares a realizarem um cerco estratégico e abordarem um veículo suspeito.

Leia também: Força Tática apreende drogas em operação em Itaoca Pedra

Durante a revista, os policiais apreenderam quatro cães utilizados em caça, quatro armas de fogo e diversas munições. Também foram encontrados materiais típicos da prática ilegal, como redes de malha, roupas camufladas e lanternas. Além de facões, sacos de dormir, redes de descanso e uma caixa térmica. Além disso, mais de R$ 14 mil em espécie e cheques foram recolhidos.

Os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde todo o material apreendido foi apresentado.

Foto: Divulgaçãp PMES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Atílio VivácquaPolícia AmbientalPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por