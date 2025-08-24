Força Tática apreende drogas em operação em Itaoca Pedra

Na sexta-feira (22), equipes da Força Tática do 9º Batalhão apreenderam drogas, dinheiro e um celular durante ação realizada no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim. A operação ocorreu após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência sobre atividades de tráfico na região.

Durante patrulhamento a pé em área de vegetação, os policiais visualizaram um indivíduo retirando entorpecentes de um ponto na mata e realizando a venda na rua Pedro Vivacqua. O suspeito foi abordado e, com ele, encontrado material diversificado de drogas, além de dinheiro em espécie e um celular.

Foram apreendidas 178 buchas de maconha, quatro tiras de maconha, uma porção de maconha, oito bujões de cocaína, 45 pinos de cocaína, 25 pedras de crack, um celular e R$ 540,00 em dinheiro. O material recolhido foi encaminhado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.