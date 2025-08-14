Operação Sangue Frio cumpre mandados em Colatina e São Roque do Canaã

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e com o suporte da Assessoria Militar do MPES, deflagrou nesta quinta-feira (14) a Operação Sangue Frio.

A investigação foi instaurada a partir de documentos compartilhados pelo Ministério Público do Ceará com autorização judicial, para apurar a prática de crimes de associação criminosa, extorsão e comércio ilegal de armas de fogo.

Além da suspeita de prática de comércio ilegal de armas de fogo, foi revelado que os investigados são especializados em cobranças de dívidas por meio de intimidações e ameaças às vítimas para forçar o pagamento de valores devidos.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Colatina e São Roque do Canaã, sendo um deles em desfavor de um policial militar da reserva. Nesta etapa das investigações, não foram decretadas prisões. O foco é a apreensão de documentos, computadores, mídias e demais materiais que possam contribuir com o avanço das investigações.

A operação é conduzida por Promotores de Justiça e integrantes do GAECO-Norte com apoio de agentes da Agência de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.