Oposição consegue assinaturas necessárias para pedir impeachment de Moraes

A oposição no Senado Federal conseguiu reunir as 41 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A articulação ganhou força após a decisão de Moraes que determinou prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A assinatura decisiva foi feita, nesta quinta-feira (7), pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE), o que viabilizou o protocolo do pedido.

Com a formalização do pedido, os parlamentares da oposição encerraram a obstrução dos trabalhos legislativos e a ocupação da Mesa Diretora do Senado, ações que vinham sendo usadas como forma de pressão política. Agora, o foco do grupo é direcionado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a quem cabe decidir se o processo terá andamento ou será arquivado.