Economia

Os 10 municípios mais afetados pelo tarifaço de Trump; um é do ES

O levantamento, feito pelo Estadão com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Yuri Barichivich

A cidade da Serra, na Região Metropolitana da Grande Vitória, é o único município do Espírito Santo a aparecer na lista das dez cidades mais afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo norte-americano.

O levantamento, feito pelo Estadão com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostra que a sobretaxa adicional de 40% decretada pelo presidente Donald Trump no último dia 30 impacta diretamente exportações locais de obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica e matérias semelhantes, que somaram US$ 215,8 milhões em 2024.

Leia também: ES quer levar produtos afetados pelo tarifaço americano para o mercado europeu

O tarifaço incide sobre os 30 produtos brasileiros mais vendidos aos Estados Unidos no último ano, excluindo itens como aço, alumínio e madeira, que já são taxados pela Seção 232 com alíquotas iguais para todos os países.

 O estudo ainda observa que o levantamento não é definitivo, uma vez que há produtos que podem ser isentos a depender da especificação.

As dez cidades brasileiras mais afetadas pelo tarifaço de Trump

O levantamento aponta que o impacto é mais severo em municípios com forte vocação exportadora, especialmente nos setores de máquinas agrícolas, café, produtos químicos e veículos. Confira o ranking:

  1. Piracicaba (SP) – Máquinas agrícolas e aparelhos mecânicos – US$ 1,052 bilhão
  2. Matão (SP) – Preparações de produtos hortícolas e frutas – US$ 442,4 milhões
  3. Guaxupé (MG) – Café, chá, mate e especiarias – US$ 410,4 milhões
  4. Barcarena (PA) – Produtos químicos inorgânicos – US$ 344 milhões
  5. Varginha (MG) – Café, chá, mate e especiarias – US$ 290,4 milhões
  6. Jaraguá do Sul (SC) – Máquinas e aparelhos elétricos – US$ 245,1 milhões
  7. Colina (SP) – Preparações de produtos hortícolas e frutas – US$ 244,9 milhões
  8. Pederneiras (SP) – Veículos automóveis e tratores – US$ 236,7 milhões
  9. Joinville (SC) – Máquinas agrícolas e aparelhos mecânicos – US$ 228,3 milhões
  10. Serra (ES) – Obras de pedra, gesso e cimento – US$ 215,8 milhões

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

Assuntos:

EconomiaEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por