Os 10 municípios mais afetados pelo tarifaço de Trump; um é do ES

A cidade da Serra, na Região Metropolitana da Grande Vitória, é o único município do Espírito Santo a aparecer na lista das dez cidades mais afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo norte-americano.

O levantamento, feito pelo Estadão com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostra que a sobretaxa adicional de 40% decretada pelo presidente Donald Trump no último dia 30 impacta diretamente exportações locais de obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica e matérias semelhantes, que somaram US$ 215,8 milhões em 2024.

O tarifaço incide sobre os 30 produtos brasileiros mais vendidos aos Estados Unidos no último ano, excluindo itens como aço, alumínio e madeira, que já são taxados pela Seção 232 com alíquotas iguais para todos os países.

O estudo ainda observa que o levantamento não é definitivo, uma vez que há produtos que podem ser isentos a depender da especificação.

As dez cidades brasileiras mais afetadas pelo tarifaço de Trump

O levantamento aponta que o impacto é mais severo em municípios com forte vocação exportadora, especialmente nos setores de máquinas agrícolas, café, produtos químicos e veículos. Confira o ranking: