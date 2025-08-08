Os 10 municípios mais afetados pelo tarifaço de Trump; um é do ES
O levantamento, feito pelo Estadão com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)
A cidade da Serra, na Região Metropolitana da Grande Vitória, é o único município do Espírito Santo a aparecer na lista das dez cidades mais afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo norte-americano.
O levantamento, feito pelo Estadão com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostra que a sobretaxa adicional de 40% decretada pelo presidente Donald Trump no último dia 30 impacta diretamente exportações locais de obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica e matérias semelhantes, que somaram US$ 215,8 milhões em 2024.
O tarifaço incide sobre os 30 produtos brasileiros mais vendidos aos Estados Unidos no último ano, excluindo itens como aço, alumínio e madeira, que já são taxados pela Seção 232 com alíquotas iguais para todos os países.
O estudo ainda observa que o levantamento não é definitivo, uma vez que há produtos que podem ser isentos a depender da especificação.
As dez cidades brasileiras mais afetadas pelo tarifaço de Trump
O levantamento aponta que o impacto é mais severo em municípios com forte vocação exportadora, especialmente nos setores de máquinas agrícolas, café, produtos químicos e veículos. Confira o ranking:
- Piracicaba (SP) – Máquinas agrícolas e aparelhos mecânicos – US$ 1,052 bilhão
- Matão (SP) – Preparações de produtos hortícolas e frutas – US$ 442,4 milhões
- Guaxupé (MG) – Café, chá, mate e especiarias – US$ 410,4 milhões
- Barcarena (PA) – Produtos químicos inorgânicos – US$ 344 milhões
- Varginha (MG) – Café, chá, mate e especiarias – US$ 290,4 milhões
- Jaraguá do Sul (SC) – Máquinas e aparelhos elétricos – US$ 245,1 milhões
- Colina (SP) – Preparações de produtos hortícolas e frutas – US$ 244,9 milhões
- Pederneiras (SP) – Veículos automóveis e tratores – US$ 236,7 milhões
- Joinville (SC) – Máquinas agrícolas e aparelhos mecânicos – US$ 228,3 milhões
- Serra (ES) – Obras de pedra, gesso e cimento – US$ 215,8 milhões
