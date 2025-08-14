Padaria do Banco de Alimentos inicia produção em Cachoeiro

A padaria do Banco de Alimentos de Cachoeiro de Itapemirim passou a produzir, nesta semana, mais de mil pães por dia, reforçando as ações de segurança alimentar no município. O espaço, administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), já está em plena atividade, atendendo a instituições parceiras que oferecem acolhimento e apoio social.

De segunda a sexta-feira, a partir das 7h, as instituições beneficiadas se dirigem ao Banco de Alimentos para retirar os pães fresquinhos, que contribuem para a alimentação de centenas de pessoas. Entre as entidades atendidas estão: Lar de Idosos Nina Aroeira, Lar de Idosos João XXIII, Lar de Idosos Adelson Rebello, Villagindo, Casa Verde, Aprisco Rei Davi, Recanto, Centro de Convivência Vovó Matilde, Abrigo POP, Centro POP, Cáritas e APAE.

A retomada da padaria representa um marco para a rede de proteção social do município, unindo esforços para garantir alimentos de qualidade e nutritivos para quem mais precisa. O sentimento é de entusiasmo e realização entre a equipe da Semdes, que vê o projeto ganhar forma e impacto diário.

A iniciativa também é motivo de satisfação para a assessora especial de Governo, Norma Ayub, que acompanhou de perto as etapas de preparação do espaço. “A produção diária simboliza não apenas o fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar, mas também o cuidado e o compromisso com a população em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Com a padaria em funcionamento, o Banco de Alimentos amplia sua capacidade de atender instituições e fortalecer o trabalho de inclusão social e nutricional, consolidando mais um avanço na construção de uma cidade mais solidária e acolhedora.