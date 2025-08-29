Pai é preso em Anchieta suspeito de abusar sexualmente filhas gêmeas

Um homem, de 35 anos, foi preso na última quarta-feira (27), suspeito de abusar sexualmente das filhas gêmeas de 17 anos, em Anchieta.

Contudo, o homem, segundo a Polícia Civil, também é suspeito de maus-tratos contra outros dois filhos, de 13 e 15 anos.

A ação foi realizada após um trabalho integrado entre a rede municipal, escola, Conselho Tutelar, Poder Judiciário e Ministério Público. Foi a unidade escolar onde as crianças estudam que denunciou o crime, após notarem comportamentos incomuns. Em suma, a denúncia relatava timidez extrema, dificuldade de aprendizagem, crises de pânico e ansiedade.

Uma das vítimas chegou a arrancar tufos do próprio cabelo e, em outro episódio, uma das adolescentes de 17 anos precisou ser levada ao Pronto Atendimento em razão de uma crise de ansiedade. Diante do medo evidente em relação ao pai, a escola acionou o Conselho Tutelar, que determinou o acolhimento dos quatro adolescentes.

De acordo com a titular do Neam de Anchieta, delegada Luiza Schwaner Jacob, no relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar, as adolescentes relataram abusos sexuais reiterados, enquanto um dos meninos afirmou ter sido agredido com um pedaço de madeira. Todas as vítimas apresentavam sinais de abalo psicológico.

“Após tomar conhecimento dos fatos, imediatamente foi requerida uma medida protetiva, pela Lei Henry Borel, em favor das quatro vítimas. Após a prisão do pai, elas retornaram para casa e permanecem sob os cuidados da mãe”, explicou a delegada.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.