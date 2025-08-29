Suspeito de liderar tráfico em Piúma é preso pela polícia

Um dos principais líderes do Comando Vermelho em Píuma foi preso na última quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 42 anos, estava foragido desde maio.

Ainda conforme a PC, ele era responsável pela gestão da distribuição de cocaína no município, que ocorria em um bar de sua propriedade.

Participaram da operação a Polícia Militar, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).