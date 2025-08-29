Segurança

Suspeito de liderar tráfico em Piúma é preso pela polícia

Ainda conforme a PC, ele era o responsável pela gestão de distribuição de cocaína no município. A ação acontecia em um bar de sua propriedade.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Pedreiro morto em Piúma - feminicídio em Piúma
Foto: Divulgação/Sindipol

Um dos principais líderes do Comando Vermelho em Píuma foi preso na última quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 42 anos, estava foragido desde maio.

Ainda conforme a PC, ele era responsável pela gestão da distribuição de cocaína no município, que ocorria em um bar de sua propriedade.

Leia também: Mimoso do Sul: foragido do Iases é apreendido suspeito de furtar motocicleta

Participaram da operação a Polícia Militar, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

PiúmaPolícia CivilPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por