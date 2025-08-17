Paolla Oliveira revela por qual parte de 'Vale Tudo' recebeu mais comentários

Paolla Oliveira participou do Altas Horas deste sábado, 16, e comentou a respeito de sua personagem na novela Vale Tudo, Heleninha Roitman. A atriz afirmou que recebeu muitos comentários sobre sua atuação por conta do relacionamento com Ivan (Renato Góes) na trama.

O apresentador Serginho Groisman introduziu o assunto perguntando como estava sendo a recepção de seu trabalho nas ruas. “Fico muito feliz. Recebo muitos depoimentos. Muita opinião na época do relacionamento com o Ivan. As mulheres ficaram muito mexidas com as fragilidades.”

“Acho que, de alguma maneira, a gente se viu Heleninhas e se conectou de uma maneira diferente, para além da doença, do alcoolismo”, disse.

A atriz ainda fez elogios à autora, Manuela Dias: “É uma coragem fazer um remake, um trabalho que já nasce com expectativa. Ela é bem corajosa e segue firme. Acho que o final agora vai ser bem quente”.

Em outro momento, ao falar sobre o início de sua carreira, Paolla Oliveira voltou a excluir sua participação no elenco de Metamorphoses, novela da Record que foi considerada como um fracasso à época.

“Fazia faculdade de fisioterapia e teatro. Dei uma última chance. Fiz um teste para Belíssima, a novela que comecei – Já tinha feito algumas coisas em dramaturgia em outras emissoras, mas não tinham concluído… Então considero 2005 a primeira novela, mas já tinha feito algumas coisas”, afirmou no Altas Horas.

Não é a primeira vez em que Paolla Oliveira omite Metamorphoses de seu currículo. Em entrevista ao Roda Viva no último mês de maio, por exemplo, foi confrontada sobre o fato. À época, explicou: “Minha primeira experiência, mesmo, do início ao fim, com as pessoas identificando que eu tinha feito a novela foi em 2005, com Belíssima”.

Estadão Conteúdo