Parceria Legal chega em Ibatiba e abre vagas para empreendedores; saiba mais

Se você é empreendedor, produtor rural ou artesão, prepare-se! O Procon-ES e a Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) convidam você para a próxima edição da Feira Parceria Legal: Empreendedor e Consumidor. Desta vez, o evento será em Ibatiba, com três dias repletos de oportunidades para o seu negócio!

O evento será realizado de 22 a 24 de agosto de 2025 em Ibatiba, no Espírito Santo. A feira oferece uma excelente chance de você expor e vender seus produtos gratuitamente. É uma oportunidade única para fortalecer sua marca, fazer novos contatos, conquistar clientes e divulgar o que você faz de melhor.

Além de movimentar a economia local e valorizar o trabalho capixaba, a Feira Parceria Legal contará com uma programação especial, com serviços para o consumidor, atendimentos jurídicos e de saúde, apresentações culturais e opções gastronômicas.

As vagas são limitadas para os segmentos de artesanato, agroindústria, agricultura familiar, economia solidária e micro e pequenas empresas.

Inscrição e Requisitos

Para participar, basta preencher o formulário de inscrição através do link abaixo:

Link de inscrição para Ibatiba

Poderão se inscrever artesãos, produtores da agricultura familiar, microempreendedores individuais (MEIs) e associações. É importante que os produtos sejam de fabricação própria e que o CNPJ esteja ativo e registrado em um município do Espírito Santo.

Não perca essa oportunidade de dar mais visibilidade ao seu negócio! Para mais informações sobre o processo de seleção e os documentos necessários, fique de olho no site da Aderes (www.aderes.es.gov.br).