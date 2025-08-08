Parceria Legal oferece ação para as crianças neste sábado em Piúma; confira

A Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor começa hoje (8) em Piúma e segue até este domingo (10) na Praça Oenes Taylor. O evento oferece uma programação completa com serviços, atendimentos, shows e muita diversão para a criançada.

Destaque do Sábado: Recreação para os Pequenos!

E atenção, papais e mamães! O sábado tem uma atração especial para os pequenos. O grupo Marshmallow vai comandar uma tarde de recreação a partir das 14h. É o momento ideal para trazer seu filho e garantir a diversão em um ambiente seguro e cheio de atividades.

Programação Musical e Serviços para o Fim de Semana

Além da recreação, a feira continua com uma programação variada para todos os gostos:

Sábado (09)

11h: Vanessa Loyola (MPB clássico)

Vanessa Loyola (MPB clássico) 16h: Palestra Procon Mirim

Palestra Procon Mirim 17h: Lançamento de Livro com Fabiani Taylor

Lançamento de Livro com Fabiani Taylor 18h: Amanda Trevizolo (Reggae)

Amanda Trevizolo (Reggae) 20h: Ronnie Silveira Pocket Show (Pop Rock)

Ronnie Silveira Pocket Show (Pop Rock) 22h: Biro Biro e Banda (Forró)

Domingo (10)

11h: Fundação do Choro (Chorinho)

Fundação do Choro (Chorinho) 14h: Capoeira Princesa do Sul

Capoeira Princesa do Sul 16h: Bruna Lovatti (Pop Rock)

Bruna Lovatti (Pop Rock) 18h: Grupo Sangue Latino (MPB)

Grupo Sangue Latino (MPB) 20h: Mateus e Rhuan (Sertanejo)

Serviços Gratuitos Disponíveis

A feira também é uma ótima oportunidade para resolver pendências e buscar orientações. Diversos órgãos e entidades estão presentes, oferecendo serviços gratuitos como:

Procon: Atendimento para renegociação de dívidas e resolução de problemas com empresas.

Atendimento para renegociação de dívidas e resolução de problemas com empresas. Defensoria Pública: Orientações sobre pensão alimentícia, divórcio, direitos do consumidor e mais.

Orientações sobre pensão alimentícia, divórcio, direitos do consumidor e mais. EDP/Cesan: Renegociação de dívidas e cadastro em tarifas sociais.

Renegociação de dívidas e cadastro em tarifas sociais. Saúde: Imunização, testes rápidos, verificação de pressão arterial e massagem relaxante.

Imunização, testes rápidos, verificação de pressão arterial e massagem relaxante. Meio Ambiente: Doação de mudas e adoção responsável de animais.

Não perca!

Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor