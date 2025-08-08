Parceria Legal oferece ação para as crianças neste sábado em Piúma; confira

A Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor começa hoje (8) em Piúma e segue até este domingo (10) na Praça Oenes Taylor. O evento oferece uma programação completa com serviços, atendimentos, shows e muita diversão para a criançada.
Destaque do Sábado: Recreação para os Pequenos!
E atenção, papais e mamães! O sábado tem uma atração especial para os pequenos. O grupo Marshmallow vai comandar uma tarde de recreação a partir das 14h. É o momento ideal para trazer seu filho e garantir a diversão em um ambiente seguro e cheio de atividades.
Programação Musical e Serviços para o Fim de Semana
Além da recreação, a feira continua com uma programação variada para todos os gostos:
Sábado (09)
- 11h: Vanessa Loyola (MPB clássico)
- 16h: Palestra Procon Mirim
- 17h: Lançamento de Livro com Fabiani Taylor
- 18h: Amanda Trevizolo (Reggae)
- 20h: Ronnie Silveira Pocket Show (Pop Rock)
- 22h: Biro Biro e Banda (Forró)
Domingo (10)
- 11h: Fundação do Choro (Chorinho)
- 14h: Capoeira Princesa do Sul
- 16h: Bruna Lovatti (Pop Rock)
- 18h: Grupo Sangue Latino (MPB)
- 20h: Mateus e Rhuan (Sertanejo)
Serviços Gratuitos Disponíveis
A feira também é uma ótima oportunidade para resolver pendências e buscar orientações. Diversos órgãos e entidades estão presentes, oferecendo serviços gratuitos como:
- Procon: Atendimento para renegociação de dívidas e resolução de problemas com empresas.
- Defensoria Pública: Orientações sobre pensão alimentícia, divórcio, direitos do consumidor e mais.
- EDP/Cesan: Renegociação de dívidas e cadastro em tarifas sociais.
- Saúde: Imunização, testes rápidos, verificação de pressão arterial e massagem relaxante.
- Meio Ambiente: Doação de mudas e adoção responsável de animais.
Não perca!
Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor
- Quando: De 8 a 10 de agosto
- Horários:
- Sexta: 18h às 22h
- Sábado: 8h às 13h (serviços públicos) e 13h às 22h (feira e shows)
- Domingo: 11h às 22h
- Local: Praça Oenes Taylor – Rua Jair Cardoso de Novaes, Centro de Piúma.
