Parceria Legal oferece ação para as crianças neste sábado em Piúma; confira

Em Piúma, a Feira Parceria Legal oferece diversão para toda a família! Aproveite serviços de Procon, Defensoria e shows, além de recreação infantil neste sábado.

Dois adultos sorridentes, vestidos com aventais coloridos em amarelo, rosa e azul, deitados no chão cercados por bolas de plástico multicoloridas, transmitindo clima alegre e divertido.
Foto: divulgação

A Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor começa hoje (8) em Piúma e segue até este domingo (10) na Praça Oenes Taylor. O evento oferece uma programação completa com serviços, atendimentos, shows e muita diversão para a criançada.

Destaque do Sábado: Recreação para os Pequenos!

E atenção, papais e mamães! O sábado tem uma atração especial para os pequenos. O grupo Marshmallow vai comandar uma tarde de recreação a partir das 14h. É o momento ideal para trazer seu filho e garantir a diversão em um ambiente seguro e cheio de atividades.

Programação Musical e Serviços para o Fim de Semana

Além da recreação, a feira continua com uma programação variada para todos os gostos:

Sábado (09)

  • 11h: Vanessa Loyola (MPB clássico)
  • 16h: Palestra Procon Mirim
  • 17h: Lançamento de Livro com Fabiani Taylor
  • 18h: Amanda Trevizolo (Reggae)
  • 20h: Ronnie Silveira Pocket Show (Pop Rock)
  • 22h: Biro Biro e Banda (Forró)

Domingo (10)

  • 11h: Fundação do Choro (Chorinho)
  • 14h: Capoeira Princesa do Sul
  • 16h: Bruna Lovatti (Pop Rock)
  • 18h: Grupo Sangue Latino (MPB)
  • 20h: Mateus e Rhuan (Sertanejo)

Serviços Gratuitos Disponíveis

A feira também é uma ótima oportunidade para resolver pendências e buscar orientações. Diversos órgãos e entidades estão presentes, oferecendo serviços gratuitos como:

  • Procon: Atendimento para renegociação de dívidas e resolução de problemas com empresas.
  • Defensoria Pública: Orientações sobre pensão alimentícia, divórcio, direitos do consumidor e mais.
  • EDP/Cesan: Renegociação de dívidas e cadastro em tarifas sociais.
  • Saúde: Imunização, testes rápidos, verificação de pressão arterial e massagem relaxante.
  • Meio Ambiente: Doação de mudas e adoção responsável de animais.

Não perca!

Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

  • Quando: De 8 a 10 de agosto
  • Horários:
    • Sexta: 18h às 22h
    • Sábado: 8h às 13h (serviços públicos) e 13h às 22h (feira e shows)
    • Domingo: 11h às 22h
  • Local: Praça Oenes Taylor – Rua Jair Cardoso de Novaes, Centro de Piúma.

