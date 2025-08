Paróquia de Piaçu promove 1ª Festa Religiosa do Café no ES

Com grande alegria e devoção, a Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada em Piaçu, distrito de Muniz Freire, promoverá entre os dias 6 e 9 de agosto de 2025 a 1ª Festa Religiosa do Café, em homenagem a Nossa Senhora do Café do Brasil.

O evento reúne fé, cultura e tradição, valorizando a espiritualidade da comunidade e também a identidade cafeeira da região.

Leia também: Atenção! Carreta tomba e interdita a BR-101 em Atílio Vivácqua

A festividade contará com um tríduo preparatório, com missas celebradas em diferentes comunidades paroquiais. Confira a programação:

Tríduo Preparatório

06/08 (terça-feira) – Comunidade São Sebastião – Águas Claras

Missa às 19h30, com participação das comunidades N. S. Aparecida, Ipê Peroba e Paróquia Divino Espírito Santo de Muniz Freire. Após a celebração, haverá cantina e leilão.

07/08 (quarta-feira) – Comunidade Menino Jesus

Celebração às 19h30, com animação da comunidade N. S. de Guadalupe e liturgia de São Vicente, ambas de Muniz Freire. Também haverá cantina e leilão.

08/08 (quinta-feira) – Comunidade Sagrado Coração de Jesus – Alto Cachoeira

Missa às 19h30, com liturgia e música das comunidades de São Pedro e da Paróquia Divino Espírito Santo – Muniz Freire. Após a missa, segue a tradicional cantina e leilão.

Dia Festivo – 09 de agosto

E tem mais!

No dia em que se celebra Nossa Senhora do Café do Brasil, a programação será especial:

18h00 – Celebração Eucarística com liturgia da Paróquia Imaculado Coração de Maria e música litúrgica da Paróquia Divino Espírito Santo.

Procissão com a imagem de Nossa Senhora do Café até o CRAS e bênção dos produtores de café.

Desfile da Rainha do Café

Show religioso

Sorteio de uma ação solidária com o prêmio de duas sacas de café.

Cantina funcionando durante todo o evento

Uma ação solidária no valor de a R$ 10,00 será realizada e toda a arrecadação, destinada às obras pastorais da paróquia, com envolvimento dos movimentos do PLC Masculino e Feminino, TLC e TLCA.

A organização está a cargo do CPP e da equipe de festa, com o acompanhamento do pároco Pe. Bruno Ferreira Firmino.

Divulgação