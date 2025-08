PC encontra laboratório de recarga artesanal no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg, com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, realizou, uma operação que resultou na apreensão de mais de 200 munições, acessórios e no encontro de um laboratório completo para recarga artesanal.

A ação foi deflagrada para cumprimento de mandado de busca e apreensão na zona rural de Governador Lindenberg, em desfavor de um homem de 38 anos, investigado por violência doméstica e ameaças contra familiares.

As investigações tiveram início após o investigado agredir fisicamente o próprio pai, causando-lhe a fratura de três costelas. A motivação seria uma disputa familiar relacionada à partilha de terras. Conforme apurado, o suspeito não aceitava a divisão do patrimônio e vinha ameaçando as irmãs, exigindo que cedessem suas partes.

Durante o cumprimento do mandado, o investigado não foi localizado. A entrada no imóvel foi realizada com o acompanhamento do pai, vítima da agressão.

Na residência e em um celeiro anexo, os policiais civis localizaram e apreenderam 223 munições intactas dos calibres .357, .380 e 12; uma mira de precisão do tipo Red Dot para rifles; três prolongadores de carregador para pistola; além de diversos materiais utilizados para a recarga de munições, como pólvora, espoletas, chumbos esféricos e cartuchos deflagrados.

“A grande quantidade de munições, acessórios e equipamentos de recarga apreendidos reforça a periculosidade do investigado, bem como a gravidade das ameaças dirigidas aos seus familiares”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg, delegado Valdimar Chieppe.

As armas de fogo não foram localizadas e há indícios de que estejam em posse do suspeito ou ocultadas em outro local. As diligências seguem em andamento para localizar o indivíduo e concluir o inquérito policial.