PF investiga farmácias por fraude milionária no Farmácia Popular no ES

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam blocos de receituários e carimbos médicos falsificados, reforçando os indícios da fraude. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de mais de R$ 5,6 milhões das contas dos investigados — valor estimado do prejuízo causado aos cofres públicos.

As investigações apontam que os responsáveis pelas farmácias usavam nomes de pessoas aleatórias — incluindo cidadãos de outros estados e até pessoas já falecidas — para preencher receituários médicos falsificados e, assim, justificar os repasses do programa.

De acordo com a Polícia Federal , os estabelecimentos são suspeitos de simular a venda de medicamentos subsidiados pelo Governo Federal. Os produtos não eram entregues aos beneficiários, embora constassem em prestações de contas apresentadas ao Ministério da Saúde.

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (6) em endereços residenciais de sócios de farmácias investigadas nos municípios de Vila Velha e da Serra. A ação, autorizada pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, busca aprofundar as investigações e desarticular o esquema financeiro de fraude no Programa Farmácia Popular.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui