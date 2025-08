Polícia Militar encontra laboratório de drogas em Cachoeiro

Durante patrulhamento realizado nesta terça-feira (5), equipes da Força Tática da Polícia Militar localizaram um laboratório de refino de cocaína no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim.

A ação teve início após denúncias anônimas e informações do Serviço Reservado indicarem que um homem e uma mulher estariam envolvidos com o tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Apóstolo João Evangelista. Ao tentar abordar o suspeito, identificado apenas como Gabriel, os policiais perceberam que ele correu em direção a um dos cômodos do imóvel, sendo possível ouvir barulhos de gavetas e descarga de vaso sanitário.

Durante buscas no interior da casa, os militares encontraram diversos materiais utilizados no preparo de entorpecentes, entre eles: 28 packs de drogas não especificadas, aproximadamente 75 gramas de haxixe, 40 gramas de skunk, R$ 943 em dinheiro, frascos de substâncias químicas como procaína, lidocaína, ácido bórico e acetona, além de três balanças de precisão e um liquidificador.

O material foi entregue na Delegacia de Cachoeiro. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.