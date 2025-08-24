Piúma inicia vacinação antirrábica em setembro

A partir do dia 1º de setembro, a Prefeitura de Piúma inicia o cronograma de vacinação antirrábica nas residências nos bairros Santa Rita e Bairro de Lourdes. A ação segue até 5 de setembro, sempre das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h.

As equipes da Vigilância Ambiental percorrerão as ruas com o carro oficial identificado para realizar a imunização de cães e gatos. A iniciativa tem como objetivo proteger os animais de estimação contra a raiva e, ao mesmo tempo, garantir mais segurança para toda a comunidade.

Leia também: Rio Novo do Sul terá Dia D de recolhimento de lixo eletrônico

A campanha reforça a importância da vacinação como medida de prevenção e alerta os moradores para que estejam atentos à passagem das equipes. Novas datas para outros bairros do município serão divulgadas em breve pela Secretaria de Saúde.