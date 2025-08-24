Cidades

Rio Novo do Sul terá Dia D de recolhimento de lixo eletrônico

O objetivo é oferecer à população uma alternativa correta e sustentável para o descarte de materiais como celulares.

Dayanne Farias Dayanne Farias

coleta de lixo eletrônico em Cachoeiro
Podem ser descartados materiais como televisores, celulares, computadores e outros aparelhos eletrônicos. Foto: Divulgação/PMCI

No próximo dia 12 de setembro, Rio Novo do Sul realizará o Dia D da Campanha de Recolhimento de Lixo Eletrônico. A ação acontecerá na Praça Municipal, das 8h às 16h, e faz parte da iniciativa de coleta de eletrônicos e eletrodomésticos descartados em todo o município.

O objetivo é oferecer à população uma alternativa correta e sustentável para o descarte de materiais como celulares, computadores, televisores, cabos, eletrodomésticos sem uso e outros equipamentos.

Leia também: Venda Nova do Imigrante abre inscrições para curso gratuito de eletricidade

Além de evitar o acúmulo inadequado desse tipo de resíduo, a campanha contribui para a preservação ambiental e a saúde pública. O material recolhido será transferido para reciclagem.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Dayanne Farias
Dayanne Farias

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

[email protected]

Assuntos:

Lixo eletrônicoRio Novo do Sul

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por