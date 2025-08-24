Rio Novo do Sul terá Dia D de recolhimento de lixo eletrônico
O objetivo é oferecer à população uma alternativa correta e sustentável para o descarte de materiais como celulares.
No próximo dia 12 de setembro, Rio Novo do Sul realizará o Dia D da Campanha de Recolhimento de Lixo Eletrônico. A ação acontecerá na Praça Municipal, das 8h às 16h, e faz parte da iniciativa de coleta de eletrônicos e eletrodomésticos descartados em todo o município.
O objetivo é oferecer à população uma alternativa correta e sustentável para o descarte de materiais como celulares, computadores, televisores, cabos, eletrodomésticos sem uso e outros equipamentos.
Além de evitar o acúmulo inadequado desse tipo de resíduo, a campanha contribui para a preservação ambiental e a saúde pública. O material recolhido será transferido para reciclagem.
