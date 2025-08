Piúma se destaca como potencial turístico do Sul do Espírito Santo

O município de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, guarda encantos e atrai muitos turistas para a região. A cidade sediará a Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor, que será realizada na próxima sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10).

Para o prefeito do município, Paulo Cola, a cidade é privilegiada. “Temos uma natureza maravilhosa com potencial enorme, mar, rio e montanha. O que faltava para esse ‘boom’ acontecer era a questão da infraestrutura. Todo mundo que vem para Piúma precisa ter o mínimo para ser acolhido e ter acessibilidade”, explica.

“Nossa cidade é acessível, limpa, organizada e conseguirmos oferecer não só para quem nos visita, mas também para quem está aqui na cidade, a possibilidade de acessar todos os cantos do município, com segurança, com a cidade organizada. Estamos recebendo muita gente de fora, e o piumense está descobrindo a cidade que ele vive”, destaca o prefeito.

Paulo Cola destacou ainda que o turismo tem impulsionado a economia do município. “Temos uma vocação enorme para o setor pesqueira. Aliás, a questão do consumo em Piúma é muito forte. Somos uma cidade turística, recebemos muita gente e isso vai nos ajudar na hora de fazer a conta para participarmos da distribuição dos tributos”, reforça.

“Portanto, estamos com uma expectativa muito boa em relação a essa reforma tributária e estamos fazendo nosso dever de casa, principalmente, na questão de oficializar o nosso consumo na cidade. Além disso, estamos incentivando as pessoas a pedirem nota fiscal e isso vai dar um impacto positivo lá na frente”, completa o prefeito.