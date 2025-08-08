PM é baleado no pescoço durante abordagem; veja vídeo

Um policial baleado no pescoço durante uma abordagem em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, mobilizou uma grande operação da Polícia Militar nesta quinta-feira (7). O agente, que estava sozinho após uma perseguição a dois suspeitos, foi atingido à queima-roupa depois de tentar utilizar uma arma de choque sem sucesso. Os criminosos fugiram levando a arma do policial.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o PM acompanhava uma motocicleta ocupada por dois homens investigados por uma série de roubos em Santo Amaro.

Na abordagem, a dupla entrou em luta corporal com o policial, momento em que um dos suspeitos efetuou o disparo. Um helicóptero do Grupamento Águia da PM socorreu o policial, em estado consciente, para o Hospital das Clínicas, onde permanece internado.

Reforço policial e busca pelos criminosos

A SSP destaca que houve intensificação no policiamento em Paraisópolis e bairros próximos para capturar os envolvidos e recuperar a arma roubada. As investigações apontam que os suspeitos teriam participado de um arrastão com ao menos nove vítimas antes do confronto.

