PM encontra arma após tentativa de furto em Córrego dos Monos

Dois homens invadiram uma empresa do ramo de granito na noite de segunda-feira (4), em Córrego dos Monos, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, e tentaram furtar equipamentos e fiação de cobre. O crime foi registrado por volta das 21h15, na Rodovia Ricardo Barbieri.

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos fugiram do local antes da chegada da equipe, mas deixaram para trás uma espingarda calibre .36, com uma munição. O armamento foi localizado durante varreduras realizadas no galpão da empresa.

Ainda conforme o relato, os invasores utilizavam um carro preto e são conhecidos por envolvimento em outros furtos na região. Há cerca de duas semanas, eles teriam levado cerca de 300 metros de cabeamento de uma empresa vizinha, causando um prejuízo estimado em R$ 80 mil.

A arma apreendida foi encaminhada à delegacia. Os suspeitos seguem sendo procurados.