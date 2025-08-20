Polícia Civil de Guaçuí prende mulher acusada de incendiar casa da rival

Uma mulher de 25 anos foi presa, nesta quarta-feira (20), pela Polícia Civil de Guaçuí, acusada de atear fogo na casa da rival, além de cometer furto e ameaças.

O crime aconteceu no dia 16 de julho, no bairro Horto Florestal, em Guaçuí. Segundo as investigações, a acusada invadiu o imóvel da vítima enquanto ela estava ausente, furtou uma televisão e, em seguida, incendiou a residência.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação seria um relacionamento amoroso envolvendo as duas mulheres com o mesmo homem. Dias antes do incêndio, a suspeita já havia agredido fisicamente a vítima.

As apurações contaram com perícia no local e análise de registros criminais anteriores da autora. Com base nos indícios, a delegada Yasmin Neves Fassarella representou pela prisão preventiva, após constatar que a investigada continuava ameaçando a vítima nas redes sociais.

O mandado de prisão foi expedido no dia 15 de agosto. Desde então, equipes da Polícia Civil realizaram diligências em Guaçuí e na cidade vizinha de Dores do Rio Preto para localizar a suspeita.

Ciente da ordem judicial e da iminente prisão, a mulher se apresentou na delegacia acompanhada de seu advogado. Ela optou por não prestar declarações, afirmando que só falará em juízo.

Assim, após os procedimentos, a presa foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.