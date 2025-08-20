Segurança

Polícia Civil de Guaçuí prende mulher acusada de incendiar casa da rival

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Viatura PCES - oftalmologista - Prejuízo de R$ 200 mil - empresário preso em Cachoeiro
Foto: Aqui Notícias

Uma mulher de 25 anos foi presa, nesta quarta-feira (20), pela Polícia Civil de Guaçuí, acusada de atear fogo na casa da rival, além de cometer furto e ameaças.

O crime aconteceu no dia 16 de julho, no bairro Horto Florestal, em Guaçuí. Segundo as investigações, a acusada invadiu o imóvel da vítima enquanto ela estava ausente, furtou uma televisão e, em seguida, incendiou a residência.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação seria um relacionamento amoroso envolvendo as duas mulheres com o mesmo homem. Dias antes do incêndio, a suspeita já havia agredido fisicamente a vítima.

As apurações contaram com perícia no local e análise de registros criminais anteriores da autora. Com base nos indícios, a delegada Yasmin Neves Fassarella representou pela prisão preventiva, após constatar que a investigada continuava ameaçando a vítima nas redes sociais.

O mandado de prisão foi expedido no dia 15 de agosto. Desde então, equipes da Polícia Civil realizaram diligências em Guaçuí e na cidade vizinha de Dores do Rio Preto para localizar a suspeita.

Ciente da ordem judicial e da iminente prisão, a mulher se apresentou na delegacia acompanhada de seu advogado. Ela optou por não prestar declarações, afirmando que só falará em juízo.

Assim, após os procedimentos, a presa foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

GuaçuíPolícia CivilSegurança

