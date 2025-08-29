Polícia Civil de Guaçuí recupera moto furtada em São Jose do Calçado

A Polícia Civil de Guaçuí, recuperou nesta sexta-feira (29), uma motocicleta que havia sido furtada no último dia 7 de agosto em São José do Calçado.

Segundo a PC, o Setor de Investigação descobriu que logo após o furto em São José do Calçado, a moto foi vista circulando na cidade de Guaçuí e posteriormente a moto teria sido anunciada para venda nas redes sociais e uma pessoa de Ibitirama havia comprado. No curso das diligências foi verificado que moto já estava na cidade de Jerônimo Monteiro.]

Desta forma, os policiais civis conseguiram chegar à pessoa que estava de posse da moto, que relatou não saber da sua origem ilícita e que tinha comprado de boa-fé. O envolvido foi levado para Delegacia de Guaçuí prestou declarações e foi liberado.