Segurança

Polícia Civil de Guaçuí recupera moto furtada em São Jose do Calçado

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação PCES

A Polícia Civil de Guaçuí, recuperou nesta sexta-feira (29), uma motocicleta que havia sido furtada no último dia 7 de agosto em São José do Calçado.

Segundo a PC, o Setor de Investigação descobriu que logo após o furto em São José do Calçado, a moto foi vista circulando na cidade de Guaçuí e posteriormente a moto teria sido anunciada para venda nas redes sociais e uma pessoa de Ibitirama havia comprado. No curso das diligências foi verificado que moto já estava na cidade de Jerônimo Monteiro.]

Leia também: Corpo é encontrado às margens da ES-490, em Itapemirim

Desta forma, os policiais civis conseguiram chegar à pessoa que estava de posse da moto, que relatou não saber da sua origem ilícita e que tinha comprado de boa-fé. O envolvido foi levado para Delegacia de Guaçuí prestou declarações e foi liberado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

GuaçuíPolícia CivilSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por