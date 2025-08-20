Polícia Civil prende suspeito de violência doméstica em São Mateus

Um homem de 45 anos, investigado por crimes de violência doméstica e familiar, foi preso nesta terça-feira (19) em São Mateus. A prisão ocorreu durante uma ação conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com apoio da Delegacia Regional.

Durante a ação, realizada no bairro Morada do Ribeirão, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 municiado, uma arma de pressão e diversas munições.

“A investigação teve início após a vítima procurar a Deam e relatar ter sofrido lesão corporal, ameaça de morte, porte ilegal de arma e perseguição. Segundo o depoimento, o investigado chegou a agredir a mulher com uma coronhada, tentou impedir o registro da ocorrência e manteve atos de intimidação, mesmo após o término do relacionamento”, explicou a delegada Patrícia Ferreira de Souza, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus.

Arma encontrada

Com base nos indícios apresentados, a autoridade policial representou ao Judiciário pela expedição do mandado de busca e apreensão. Na residência do suspeito, a equipe localizou um revólver calibre .38, marca Taurus, com capacidade para seis munições, contendo uma cápsula deflagrada no tambor. Além disso, os policiais encontraram um coldre preto com quatro munições intactas e uma arma de pressão tipo pistola, calibre 6mm.

Diante dos fatos, os agentes conduziram o homem, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Regional de São Mateus, onde o autuaram em flagrante.

“A equipe da Deam de São Mateus reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, destacando que a ação de hoje representa uma medida de proteção à integridade física e psicológica da vítima, além do fortalecimento da atuação da Polícia Civil na responsabilização dos autores desse tipo de crime”, completou a delegada Patrícia Ferreira de Souza.