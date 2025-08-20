VÍDEO | PRF prende dois suspeitos de assaltar casa de vereador em Presidente Kennedy

Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última terça-feira (19), em Guarapari, suspeitos de participação em um assalto à residência de um vereador em Presidente Kennedy.

De acordo com a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização no km 345 da BR-101, quando um veículo VW Gol branco passou em alta velocidade. O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em zigue-zague entre outros carros.

Leia também: Polícia Militar apreende grande quantidade de droga no bairro Bela Vista em Cachoeiro

Após cerca de dois quilômetros de perseguição, o condutor parou bruscamente no acostamento. Três ocupantes correram para um matagal próximo, mas os policiais conseguiram deter o motorista e outro suspeito que estava escondido na vegetação.

Durante a abordagem, a PRF apreendeu um revólver calibre .38 com numeração raspada, 15 munições de calibre .38, um cartucho calibre .32, dois celulares e uma touca ninja. Além disso, também foram encontrados, um relógio, um videogame PlayStation 5, um cigarro de maconha, uma caixa com moedas e dinheiro em espécie. Parte dos objetos foi reconhecida como produto do roubo ocorrido horas antes.

Segundo a vítima, os criminosos levaram três celulares, uma chave de veículo, duas alianças de ouro, um relógio, um PlayStation e R$ 160 em dinheiro.

Assim, os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari, onde o caso será investigado.