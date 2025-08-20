Segurança

VÍDEO | PRF prende dois suspeitos de assaltar casa de vereador em Presidente Kennedy

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari, onde o caso será investigado.

Foto: Divulgação PRF

Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última terça-feira (19), em Guarapari, suspeitos de participação em um assalto à residência de um vereador em Presidente Kennedy.

De acordo com a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização no km 345 da BR-101, quando um veículo VW Gol branco passou em alta velocidade. O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em zigue-zague entre outros carros.

Após cerca de dois quilômetros de perseguição, o condutor parou bruscamente no acostamento. Três ocupantes correram para um matagal próximo, mas os policiais conseguiram deter o motorista e outro suspeito que estava escondido na vegetação.

Durante a abordagem, a PRF apreendeu um revólver calibre .38 com numeração raspada, 15 munições de calibre .38, um cartucho calibre .32, dois celulares e uma touca ninja. Além disso, também foram encontrados, um relógio, um videogame PlayStation 5, um cigarro de maconha, uma caixa com moedas e dinheiro em espécie. Parte dos objetos foi reconhecida como produto do roubo ocorrido horas antes.

Segundo a vítima, os criminosos levaram três celulares, uma chave de veículo, duas alianças de ouro, um relógio, um PlayStation e R$ 160 em dinheiro.

Assim, os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari, onde o caso será investigado.

Divulgação PRF

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Presidente KennedyPRFSegurança

