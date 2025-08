Polícia Militar apreende dois fuzis 7.62 em Vitória

A Polícia Militar do Espírito Santo apreendeu, na manhã desta terça-feira (05), dois fuzis calibre 7.62 durante patrulhamento no bairro Conquista, em Vitória. Além das armas, um carregador calibre 5.56 também foi apreendido.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) utilizando o imageador térmico, um equipamento usado para medir a temperatura de corpos e detectar pessoas.

Leia também: Polícia Civil recupera objetos furtados de escola em Marataízes

As equipes da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prosseguiram para os bairros Tabuazeiro e Conquista, ambos na capital, no intuito de prevenir o tráfico de drogas e impedir os confrontos armados entre criminosos. Durante as buscas em uma área de mata do bairro Conquista, os militares localizaram os dois fuzis e o carregador.

Após a apreensão, o Batalhão de Ações com Cães (BAC) foi acionado para dar apoio nas buscas, com o cão de faro Sindy, mas nenhum outro ilícito foi encontrado. O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional de Vitória.