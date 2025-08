Polícia Civil recupera objetos furtados de escola em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recuperou, nesta terça-feira (5), parte dos objetos furtados de uma escola municipal localizada no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes. O crime ocorreu durante a madrugada de segunda-feira (4).

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes. Um homem de 37 anos foi identificado como suspeito do furto. Segundo a polícia, ele invadiu a unidade escolar e levou uma câmera de filmagem, dois ventiladores, duas botijas de gás e alimentos destinados à merenda escolar.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram os agentes a localizar o suspeito em uma casa abandonada no bairro Barra Nova, também em Marataízes. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi contido. No momento da abordagem, ainda vestia as mesmas roupas usadas no crime. Aos policiais, confessou o furto e afirmou ter vendido os objetos a pessoas desconhecidas.

Ainda na manhã de terça-feira, os policiais recuperaram dois ventiladores em uma casa no bairro Barra de Itapemirim. Os equipamentos estavam com uma mulher de 43 anos. No mesmo bairro, um homem de 34 anos foi identificado como comprador das botijas de gás.

De acordo com o delegado Thiago Viana, titular da DP de Marataízes, o suspeito foi autuado por furto qualificado e liberado para responder em liberdade. Já as pessoas que estavam com os objetos foram ouvidas e responderão por receptação. As investigações continuam para recuperar o restante dos bens e identificar todos os envolvidos no crime.