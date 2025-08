Polícia Militar apreende entorpecentes durante patrulhamento em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu entorpecentes e materiais usados no tráfico durante patrulhamento na tarde desta terça-feira (5), no Morro do Querosene, bairro Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a corporação, um indivíduo fugiu ao perceber a aproximação da viatura e abandonou uma motocicleta no local. Ele conseguiu escapar por um beco, mas deixou para trás uma grande quantidade de drogas.

No total, foram apreendidas 330 buchas de maconha, três porções médias da mesma substância, uma pedra grande e uma média de crack, além de 52 pedras pequenas da droga. Também foram localizadas duas balanças de precisão.

A motocicleta abandonada foi removida para o pátio credenciado. Ninguém foi detido. O caso seguirá sob investigação.