GCM de Marataízes apreende drogas com apoio do K9 Loke

Prisão em Marataízes
Foto: Divulgação Semgov

Durante patrulhamento preventivo realizado na última terça-feira (5), a Guarda Municipal de Marataízes, com apoio do cão farejador Loke, localizou 82 porções de maconha escondidas em meio à vegetação, nos fundos de um supermercado, em Barra de Itapemirim.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação foi desencadeada após uma denúncia feita por um guarda que estava de folga. Ele informou ter visto, no dia anterior, dois homens em atitude suspeita próximos a um veículo estacionado em uma rua atrás do estabelecimento comercial.

Diante da informação, a equipe do K9 se deslocou até o local e iniciou as buscas. Em determinado ponto, o cão Loke apresentou mudança de comportamento, o que levou os agentes até uma sacola escondida sob os arbustos. Nela, estavam as 82 buchas da substância análoga à maconha, pesando cerca de 396 gramas.

Como nenhum suspeito foi localizado na área, o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

