Polícia Militar prende homem com drogas e dinheiro em Atílio Vivácqua

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi preso na última quinta-feira (7) durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Niterói, em Atílio Vivácqua.

Segundo a PM, o suspeito estava com aproximadamente 75 gramas de substância semelhante à cocaína e R$ 300,00 em dinheiro. O valor, segundo os militares, pode ter origem no tráfico de drogas.

Diante do flagrante, ele foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi registrado.

