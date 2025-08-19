Segurança

Polícia prende dois foragidos em Cachoeiro de Itapemirim

Os dois foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Idoso preso em Cachoeiro
Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa, na última segunda-feira (18), em Cachoeiro de Itapemirim, no distrito de Conduru, pela Polícia Militar. Contra ela havia um mandado de prisão por tráfico de drogas, relacionado a uma apreensão de cerca de 10 kg de maconha em Castelo, no último dia 12.

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após uma denúncia sobre o paradeiro da acusada. No local, os militares também encontraram um homem foragido do sistema prisional por tráfico de drogas. A mulher tentou escapar, mas foi alcançada.

