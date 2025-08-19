Produtor rural tem bezerros furtados em Muniz Freire
O produtor relatou ainda que encontrou marcas de carro na propriedade, reforçando a suspeita de furto.
Um produtor rural procurou a Polícia Militar, na última segunda-feira (18), após perceber que sete de seus bezerros foram furtados.
Segundo a PM, o proprietário percebeu o desaparecimento dos animais ao chegar ao curral. Os bezerros estavam marcados com a numeração 19. O produtor relatou ainda que encontrou marcas de carro na propriedade, reforçando a suspeita de furto.
Após buscas pela região, o homem não localizou os animais. Ele foi orientado a registrar ocorrência na delegacia do município caso obtenha pistas que ajudem a identificar os responsáveis.
