Segurança

Produtor rural tem bezerros furtados em Muniz Freire

O produtor relatou ainda que encontrou marcas de carro na propriedade, reforçando a suspeita de furto.

Foto: Reprodução | PCIES

Um produtor rural procurou a Polícia Militar, na última segunda-feira (18), após perceber que sete de seus bezerros foram furtados.

Segundo a PM, o proprietário percebeu o desaparecimento dos animais ao chegar ao curral. Os bezerros estavam marcados com a numeração 19. O produtor relatou ainda que encontrou marcas de carro na propriedade, reforçando a suspeita de furto.

Após buscas pela região, o homem não localizou os animais. Ele foi orientado a registrar ocorrência na delegacia do município caso obtenha pistas que ajudem a identificar os responsáveis.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Muniz FreirePolícia MilitarSegurança

